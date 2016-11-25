Виктория Моисеева: "Россия чувствует свою силу перед финальным матчем со Швецией"

Скип сборной России Виктория Моисеева выразила уверенность, что команда сможет побороться за победу в финале чемпионата Европы против Швеции. На групповом этапе россиянки уступили шведкам 4:8. Сегодня они одолели в полуфинале Шотландию (11:6), которой также уступили в группе (4:11).

- Проигрыш шотландкам нам на самом деле помог, - цитирует "Р-Спорт" Моисееву. - Мы, можно сказать, прошли разведку боем, посмотрели, что они могут и как хотят играть. Благодаря тренерскому составу мы поняли, что и как, немного изменили свою тактику и стратегию, и это действительно помогло. Шведкам мы также уступили в группе. Но сейчас мы больше готовы, больше чувствуем свою силу. Очень хочется сыграть со шведками в таком состоянии. Мы ждем хорошей игры.

На этом чемпионате нам помогала уверенность в себе. Мы знали, чего хотим и куда идем. Конечно, могло случиться все что угодно, но мы, можно сказать, чувствовали себя претендентками на успех.