Виктория Моисеева: "Не думали о чемпионстве, но надеялись"

Скип сборной России Виктория Моисеева поблагодарила своих партнерш по команде за игру на чемпионате Европы. Сегодня россиянки в финале одолели Швецию (6:4) и стали четырехкратными чемпионками континента.

- Мы не думали о чемпионстве, но надеялись даже перед последним броском шведок, - цитирует ТАСС Моисееву. - Я очень счастлива, это невероятные чувства. Хочется поблагодарить моих партнерш, на протяжении всего турнира мы оставались настоящий командой. Сейчас хочется отдохнуть и вернуться домой.