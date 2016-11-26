16:23 | КЕРЛИНГ

Виктория Моисеева: "Не думали о чемпионстве, но надеялись"

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Скип сборной России Виктория Моисеева поблагодарила своих партнерш по команде за игру на чемпионате Европы. Сегодня россиянки в финале одолели Швецию (6:4) и стали четырехкратными чемпионками континента.

- Мы не думали о чемпионстве, но надеялись даже перед последним броском шведок, - цитирует ТАСС Моисееву. - Я очень счастлива, это невероятные чувства. Хочется поблагодарить моих партнерш, на протяжении всего турнира мы оставались настоящий командой. Сейчас хочется отдохнуть и вернуться домой.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3816453

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Andre_Saratov

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