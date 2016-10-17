Василий Гудин: "Российские керлингисты сами придумали себе проблемы в матче ЧМ с поляками"

Старший тренер сборной России Василий Гудин подчеркнул, что команда держалаи под контролем ход матча чемпионата мира в миксте с поляками, но во втором энде сама позволила сопернику навязать борьбу. Российские керлингисты выиграли со счетом 9:4 у сборной Польши и одержали третью победу на чемпионате мира. Следующий матч россияне проведут с датчанами во вторник, 18 октября. Игра начнется в 8 утра по московскому времени.

– Мы сами придумали себе проблемы во втором энде, а в целом игра была наша, – приводит "Р-Спорт" слова Гудина. – Соперник был не совсем готов сегодня. Во втором энде мы немного поторопились, поняли, что все в наших руках. Это не расслабленность, а неправильный выбор решения. Сыграли резкий бросок, была одна техническая ошибка и не получилось. Хотели одним камнем все решить.

Нервозности при счете 6:4 не было. У нас было право последнего броска. Игра шла под нашим контролем, а команда соперника допускала тактические ошибки.

Матч в 8 утра это не проблема для нашей команды. Мы готовы играть в любое время. Датчане по силам примерно равны чехам. Это очень опытные игроки. Их скип играл уже тогда, как наши ребята еще даже не знали, что такой керлинг. Грубых просчетов, как у поляков, не стоит ждать. Тактически датчане очень хорошо подкованы.