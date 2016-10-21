Василий Гудин: "Россияне превзошли швейцарцев желанием победить"

Старший тренер сборной России Василий Гудин после победы в четвертьфинале чемпионата мира в миксте над командой Швейцарии (4:3) отметил, что в начале матча в игре его подопечных чувствовалось сильное волнение. По словам специалиста, россияне сумели переломить ход противостояния за счет характера.

– Мы немного перенервничали в начале матча, – приводит "Р-Спорт" слова Гудина. – А потом ребята проявили силу волю, показали свой характер. В конце матча перебороли желанием. Больше нервничал свип швейцарцев. При счете 3:0 они очень рано стали отбиваться, взяли тайм-аут, решили пойти ва-банк. Тренер пошел на поводу одного из игроков, и это нам помогло. Их грубейшие ошибки, наше хорошее исполнение бросков – все это привело к победе. И, конечно, немного повезло. Без везения никак не бывает.

Мы готовы играть со всеми. Швейцария – тоже очень сильная команда, так что корейцы сюрпризом не станут. В полуфинале важно будет то, насколько правильно подойдет к игре команда. Сегодня, например, ребята в начале матча не стали выполнять установку. Корейцы уже давно в керлинге, им нечего терять. Они только что обыграли сильную сборную Германии.

В полуфинале чемпионата мира россияне сыграют со сборной Южной Кореи.