В феврале команды Моисеевой и Сидоровой сыграют за право представить Россию на чемпионате мира

Отборочный матч за право сыграть на чемпионате мира между женскими российскими командами пройдет в феврале. Вчера сборная России (скип – Виктория Моисеева) выиграла чемпионат Европы. В отборе на континентальное первенство команда Моисеевой обыграла команду Анны Сидоровой – двукратного чемпиона Европы.

– Команда Анны Сидоровой выглядела не очень хорошо на первом отборе, а мы все усиливаемся, – приводит ТАСС слова тренера команды Моисеевой Сергея Беланова. – Сейчас они сыграют на двух международных турнирах, а в феврале состоится отбор на чемпионат мира. Предположительно это будет середина или конец февраля.