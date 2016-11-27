18:35 | КЕРЛИНГ

В феврале команды Моисеевой и Сидоровой сыграют за право представить Россию на чемпионате мира

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Скип сборной России, чемпионка Европы Виктория МОИСЕЕВА.Виктория Моисеева: "Круто было бы принести России олимпийскую медаль!"

Отборочный матч за право сыграть на чемпионате мира между женскими российскими командами пройдет в феврале. Вчера сборная России (скип – Виктория Моисеева) выиграла чемпионат Европы. В отборе на континентальное первенство команда Моисеевой обыграла команду Анны Сидоровой – двукратного чемпиона Европы.

– Команда Анны Сидоровой выглядела не очень хорошо на первом отборе, а мы все усиливаемся, – приводит ТАСС слова тренера команды Моисеевой Сергея Беланова. – Сейчас они сыграют на двух международных турнирах, а в феврале состоится отбор на чемпионат мира. Предположительно это будет середина или конец февраля.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3817648

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