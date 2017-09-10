Свищев обсудит ситуацию с допуском россиян к Играм-2018 с главой WCF

Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев заявил, что планирует обсудить ситуацию вокруг участия российских керлингистов в Олимпийских и Паралимпийских играх 2018 года с президентом Всемирной федерации керлинга (WCF) Кейт Кейтнесс во время конгресса WCF в словенском Бледе. Конгресс международной федерации пройдет с 14 по 17 сентября. По словам Свищева, встреча с Кейтнесс должна состояться 16-17 сентября.

– В повестке дня на конгрессе российский вопрос на сегодняшний день не стоит, судьба наша решаться не будет, – цитирует "Р-Спорт" Свищева. – Но у меня состоится личная встреча с президентом, и там мы, возможно, что-то проясним, обсудим ситуацию. WCF всегда с большим уважением относилась к российскому керлингу. Я, конечно, буду задавать Кейтнесс вопросы по участию наших спортсменов в Олимпиаде и Паралимпиаде.