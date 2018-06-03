Свищев не считает уход Моисеевой катастрофой для российского керлинга

Глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев выразил уверенность, что внутренняя конкуренция среди женских команд не станет слабее после решения Виктории Моисеевой уйти из большого спорта.

- В игровых видах спорта, когда кто-то из ведущих атлетов завершает карьеру, по каким бы то ни было причинам - это удар по команде, - сказал Свищев "СЭ". - Как вы знаете, у нас в прошедшем сезоне было два явных лидера, это команды Сидоровой и Моисеевой. Но для российского керлинга в целом это не катастрофа. Уровень у женщин за последнее время заметно поднялся - пару лет назад никто не мог представить, что у Сидоровой будет конкуренция. Но затем Моисеева выиграла национальный отбор и стала чемпионом Европы. Сейчас у нас есть еще команда Алины Ковалевой, становившейся призером ЧМ с Сидоровой - там играет и Анастасия Брызгалова, известная по дабл-миксту, и Ульяна Васильева. Думаю, в следующем сезоне у нас будет три сильных команды. (Антон БАБОШИН)