Слушания в CAS по делу Крушельницкого пройдут в сентябре

Слушания в CAS по делу керлингиста Александра Крушельницкого состоятся в сентябре, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Федерации керлинга России Дмитрия Свищева. На Олимпиаде-2018 Крушельницкий с женой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу, но был лишен ее из-за положительного допинг-теста на мельдоний. Ему грозит дисквалификация сроком до 4 лет.

- Ориентировочно судебное разбирательство назначено на сентябрь, все документы мы сдали, - сообщил Свищев. - Я связываю это с тем, что начинается летний период и CAS, наверное, хочет отдыхать на морях-океанах. Дополнительное время сыграет нам на руку, мы еще поработаем над информацией, которая усилит нашу позицию в суде.