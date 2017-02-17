Сидорова сравнила свою команду с фениксом

Скип сборной России Анна Сидорова сравнила свою команду с восстающей из пепла птицей феникс. В четверг команда Сидоровой обыграла команду Виктории Моисеевой (4-2 по партиям) и получила право выступить на чемпионате мира. Осенью эти команды встретились за право участия в чемпионате Европы, тогда победил коллектив Моисеевой, который впоследствии выиграл золото континентального первенства.

- Впереди чемпионат мира, и у нас еще есть время для качественной и спокойной подготовки к нему, - цитирует "Р-Спорт" Сидорову. - В нашей команде не только игроки, но и тренеры по-спортивному голодны и злы до игр и побед. Я вчера даже шутила, что мы похожи на феникса, который возродился снова.

Чувствовалось определенное напряжение у обеих команд, так как все понимали цену победы. Мы были абсолютно другой по настрою командой по сравнению с отбором осенью. Удалось показать хорошую, уверенную игру, хоть и не без ошибок. В этом году у нашей команды было в два раза меньше стартов, поэтому рады такой соревновательной практике, по которой порядком соскучились. Спасибо нашим соперницам за эти игры. Надеемся, что они будут за нас болеть так же, как мы за них, когда они представляли нашу страну на чемпионате Европы и Универсиаде.