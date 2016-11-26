Сергей Беланов: "Шведский скип не выдержала напряжения в матче с Россией"

Главный тренер женской сборной России Сергей Беланов подчеркнул, что команда смогла победить Швецию в финале чемпионата Европы благодаря тому, что лучше справилась с напряжением. Сборная России со скипом Викторией Моисеевой взяла верх со счетом 6:4.

- Я не стал бы говорить о том, что нам повезло, - цитирует "Р-Спорт" Беланова. - Просто скип шведок не вынесла напряжения. Мы в начале игры допустили простые ошибки, а она – в конце. Это к тому же была не первая ее ошибка, она ошибалась и в восьмом, и в девятом эндах. Было видно, что она устала и теряет концентрацию. Мы ее "укатали" за два часа, потому что играли очень ровно.

В первой половине мы допускали небольшие неточности. Но в перерыве я обратил внимание девочек на то, что соперницы начинают уставать и допускать ошибки. Концовка была в пользу шведок, но эта усталость, колоссальное напряжение сказалось на них, и скип допустила серьезную ошибку.