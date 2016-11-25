Сергей Беланов: "Для команды Моисеевой выход в финал - радость, но не неожиданность"

Тренер женской сборной России Сергей Беланов подчеркнул, что команда достойно проводит турнир и заслуженно вышла в финал. Сегодня россиянки во главе со скипом Викторией Моисеевой одолели Шотландию в полуфинале и встретятся со Швецией.

- Мы были очень хорошо готовы к чемпионату Европы. Когда мы добились права сыграть на турнире, все в России сомневались, говорили, что это случайность, и команда Сидоровой просто плохо играла в отборе, - цитирует "Р-Спорт" Беланова. - А вот сайт Всемирной федерации керлинга сразу написал статью о том, что наша команда обыграла действующего чемпиона Европы, и это сразу делает ее одним из претендентов на победу в Браехеде. Мы себя так и ощущали с самого начала, мы знали, что сильны. Для девочек выход в финал – радость, но не неожиданность.

Даже когда мы проиграли две встречи подряд после двух стартовых побед, соперницы в них смотрелись не очень сильно, просто у нас был эмоциональный спад. Но мы поднялись, вернулись и, хотя и проиграли ничего не значащий матч шотландкам, но сейчас должок им вернули. Поэтому можно сказать, что весь турнир мы довольно уверенно играем и с большой долей вероятности надеялись на то, что продвинемся далеко.