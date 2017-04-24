Сборная России уступила Швейцарии на чемпионате мира в миксте

Сборная России не смогла одержать победу над Швейцарией во встрече группового турнира чемпионата мира в миксте - 5:7. В следующем матче, который состоится сегодня, Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова встретятся с командой Румынии, начало - в 20.15 по московскому времени.

Матчи группового турнира пройдут 22 - 27 апреля. 16 лучших команд выйдут в 1/8 финала, встречи этой стадии и 1/4 финала запланированы на 28 апреля. 29 апреля состоятся матчи за третье место и финал мирового первенства.

Чемпиона мира-2017

Микст

Группа E

Швейцария - Россия - 7:5