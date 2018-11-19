Сборная России по керлингу победила команду Нидерландов на чемпионате Европы

Мужская сборная России по керлингу обыграла команду Нидерландов в пятом матче на чемпионате Европы - 5:2. Турнир проходит в столице Эстонии Таллине.

Сборную России на чемпионате Европы представляют Михаил Васьков (скип), Алексей Тузов, Петр Кузнецов, Алексей Куликов и Антон Калалб.

Российская команда одержала две победы, потерпела три поражения и занимает шестое место в группе.

Во вторник россияне сыграют со сборными Финляндии и Швейцарии.

Керлинг

Чемпионат Европы

Мужчины

Групповой этап

Голландия - Россия - 2:5.

Германия - Норвегия - 4:7.

Финляндия - Швейцария - 7:9.

Швеция - Италия - 11:4.

Шотландия - Польша - 11:2.

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