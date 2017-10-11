Сборная России одержала 5-ю победу подряд на ЧМ в миксте

Сборная России по керлингу победила Эстонию в матче группового турнира чемпионата мира в миксте – встреча завершилась со счетом 9:0. В составе команды выступают Алексей Стукальский (скип), Олег Красиков, Мария Ермейчук и Маргарита Евдокимова.

Отметим, что для россиян эта победа стала пятой подряд. В следующем матче сборная России 12 октября сыграет с командой Японии. Россияне уже обеспечили себе место в плей-офф турнира.

Напомним, в турнире участвуют 38 команд, разделенные на 5 групп. По итогам группового турнира в плей-офф выйдут 16 лучших команд. Игры 1/8 и 1/4 финала состоятся 13 октября, а полуфиналы, матч за третье место и финал – 14 октября.