Сборная России обыграла Венгрию на чемпионате мира в миксте

Сборная России победила Венгрию в матче группового турнира чемпионата мира в миксте. Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу российской команды в составе Алексея Стукальского (скип), Марии Ермейчук, Олега Красикова и Маргариты Евдокимовой.

На данный момент Россия делит первое место в группе А с Уэльсом. На счету обеих команд по две победы. Следующим соперником россиян на мировом первенстве в швейцарском Шампери станет Словения.

Напомним, в турнире участвуют 38 команд, разделенные на 5 групп. По итогам группового турнира в плей-офф выйдут 16 лучших команд. Игры 1/8 и 1/4 финала состоятся 13 октября, а полуфиналы, матч за третье место и финал – 14 октября.