Российские керлингисты проиграли Швейцарии в матче чемпионата Европы

Мужская сборная России по керлингу проиграла национальной команде Швейцарии в седьмом матче на чемпионате Европы (2:10). Турнир проходит в эстонском Таллине.

Сборную России на чемпионате Европы представляют Михаил Васьков (скип), Алексей Тузов, Петр Кузнецов, Алексей Куликов и Антон Калалб.

Российская команда потерпела пятое поражение при двух победах и занимает седьмое место в турнирной таблице. В следующем матче россияне сыграют с командой Норвегии, встреча состоится в среду.

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Россия - Швейцария - 2:10.

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