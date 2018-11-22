Российские керлингисты обыграли итальянцев на чемпионате Европы

Сборная России в заключительном для себя матче кругового турнира чемпионата Европы обыграла команду Италии - 10:6. Таким образом, россияне заняли седьмое место и получили прямую путевку на чемпионат мира 2019 года.

Сборную России на чемпионате Европы представляют Михаил Васьков (скип), Алексей Тузов, Петр Кузнецов, Алексей Куликов и Антон Калалб. Российская команда одержала третью победу при шести поражениях.

В других матчах дня Голландия обыграла Польшу, Шотландия - Финляндию, Швеция - Германию, а Швейцария - Норвегию.

Чемпионат Европы по керлингу среди мужских и женских команд 2018 года проходит с 17 по 24 ноября в Таллине (Эстония).

Чемпионат Европы

Мужчины

Групповой этап

Италия - Россия - 6:10.

Голландия - Польша - 8:3.

Шотландия - Финляндия - 10:4.

Германия - Швеция - 2:8.



Норвегия - Швейцария - 7:8.