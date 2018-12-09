Российские керлингисты не пробились в финал на этапе Кубка мира в США

В Омахе (США) проходит этап Кубка мира по керлингу. Российские спортсмены не сумели пробиться в финал.

В дабл-миксте сборная России (Анастасия Москалева и Александр Еремин) проиграла сборной США - 6:8. Россияне заняли последнее, четвертое место в группе.

Женская сборная России в двух последних матчах обыграла сборные США (9:4) и Южной Кореи (7:4) и заняла третье место в своей группе, не пробившись в финал. За российкую команду выступали Алина Ковалева, Галина Арсенькина, Анастасия Брызгалова и Екатерина Кузьмина.

В мужском финале сыграют сборные США и Швеции, в женском - Кореи и Японии, в дабл-миксте - Швейцарии и Норвегии.