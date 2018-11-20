Российские керлингистки проиграли Швеции в матче чемпионата Европы

Женская сборная России по керлингу уступила национальной команде Швеции в шестом матче чемпионата Европы со счетом 7:8. Турнир проходит в эстонском Таллине.

Российскую команду на чемпионате Европы представляют Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева. Спортсменки одержали три победы, потерпели три поражения и занимают четвертое место в турнирной таблице.

Следующий матч сборная России проведет в среду с командой Финляндии.

Керлинг

Чемпионат Европы

Женщины

Групповой этап

Швеция - Россия - 8:7

Латвия - Германия - 5:10

Швейцария - Дания - 10:6

Чехия - Италия - 6:7

Финляндия - Шотландия - 5:10

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