Российские керлингистки проиграли Швеции в матче чемпионата Европы

Женская сборная России по керлингу уступила национальной команде Швеции в шестом матче чемпионата Европы со счетом 7:8. Турнир проходит в эстонском Таллине.
Российскую команду на чемпионате Европы представляют Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева. Спортсменки одержали три победы, потерпели три поражения и занимают четвертое место в турнирной таблице.
Следующий матч сборная России проведет в среду с командой Финляндии.
Керлинг
Чемпионат Европы
Женщины
Групповой этап
Швеция - Россия - 8:7
Латвия - Германия - 5:10
Швейцария - Дания - 10:6
Чехия - Италия - 6:7
Финляндия - Шотландия - 5:10
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