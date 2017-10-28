Российские керлингистки не смогли выйти в четвертьфинал турнира в Канаде

Российские керлингистки во главе со скипом Анной Сидоровой проиграли команде США на тай-брейке на турнире серии "Большого шлема" Masters-2017 в канадском городе Ллойдминстер - 4:8. В составе российской команды, которая не смогла выйти в четвертьфинал турнира, также выступали Маргарита Фомина, Александра Раева, Нкеирука Езех и Алина Ковалева.

- Американки были точнее нас в выполнении своих заданий. Ряд ошибок, допущенных нами, не позволил повести игру в нужном нам направлении, - отметила тренер российской команды Светлана Калалб, чьи слова приводит официальный сайт Федерации керлинга России.