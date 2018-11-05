Российская керлингистка Анна Сидорова выложила откровенное фото

Российская керлингистка Анна Сидорова​ на своей странице в Инстаграме опубликовала фотографию из отпуска. Также она поделилась мнением о том, что такое счастье.

"Только что "спустилась с небес" и знаете что? Там, за облаками, всегда солнце. Какой бы снег/град/ливень ни шел внизу, поднявшись выше облаков, всегда увидишь ясную погоду и яркое солнце. Если задуматься о вечном, то так оно и в жизни. Мы часто бываем недовольны всем вокруг и раздражаемся из-за мелочей, но ведь в глобальном понимании мира и добра, пока у нас есть этот день, эта жизнь и этот момент, мы счастливы.

Просто счастье – это не про один чудесный день, когда на голову свалился миллион долларов (хотя никто против не будет), счастье – это научиться замечать то хорошее, что есть вокруг. Даже, если это солнце над облаками и вот прямо сейчас ты его не видишь", - написала Сидорова в описании к фотографии.