Россияне Комарова и Горячев проиграли в финале чемпионата мира

Россияне Мария Комарова и Даниил Горячев уступили швейцарцам Мишель Ягги и Свену Михелу в финале чемпионата мира по керлингу в дабл-миксте. Счет встречи – 6:9 (0:3, 2:0, 0:2, 2:0, 0:1, 0:2, 2:0, 0:1).
Бронза турнира досталась канадскому дуэту Лоре Крокер и Кирку Майерсу.
Эстерсунд (Швеция)
Дабл-микст
Чемпионат мира
Финал
Швейцария – РОССИЯ – 9:6 (3:0, 0:2, 2:0, 0:2, 1:0, 2:0, 0:2, 1:0)
Матч за третье место
Канада - Корея - 8:3 (0:1, 1:0, 0:1, 2:0, 1:0, 0:1, 4:0)
Матч за пятое место
Япония - Венгрия - 9:2 (1:0, 0:0, 3:0, 1:0, 2:0, 0:2, 2:0)
Матч за седьмое место
Швеция - Турция - 8:5 (0:2, 4:0, 1:0, 0:1, 2:0, 0:1, 0:1, 1:0)
Матч за девятое место
Шотландия - Чехия - 8:6 (0:1, 0:1, 3:0, 2:0, 2:0, 0:3, 1:0, 0:1)