Россияне Комарова и Горячев проиграли в финале чемпионата мира

Россияне Мария Комарова и Даниил Горячев уступили швейцарцам Мишель Ягги и Свену Михелу в финале чемпионата мира по керлингу в дабл-миксте. Счет встречи – 6:9 (0:3, 2:0, 0:2, 2:0, 0:1, 0:2, 2:0, 0:1).

Бронза турнира досталась канадскому дуэту Лоре Крокер и Кирку Майерсу.

Эстерсунд (Швеция)

Дабл-микст

Чемпионат мира

Финал

Швейцария – РОССИЯ – 9:6 (3:0, 0:2, 2:0, 0:2, 1:0, 2:0, 0:2, 1:0)

Матч за третье место

Канада - Корея - 8:3 (0:1, 1:0, 0:1, 2:0, 1:0, 0:1, 4:0)

Матч за пятое место

Япония - Венгрия - 9:2 (1:0, 0:0, 3:0, 1:0, 2:0, 0:2, 2:0)

Матч за седьмое место

Швеция - Турция - 8:5 (0:2, 4:0, 1:0, 0:1, 2:0, 0:1, 0:1, 1:0)

Матч за девятое место

Шотландия - Чехия - 8:6 (0:1, 0:1, 3:0, 2:0, 2:0, 0:3, 1:0, 0:1)