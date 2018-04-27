Россия вышла в полуфинал чемпионата мира в дабл-миксте

Сборная России переиграла Швецию со счетом 8:5 в четвертьфинале чемпионата мира в дабл-миксте. В полуфинале Мария Комарова и Даниила Горячев сыграют c Кореей. Встреча состоится 28 апреля.

Напомним, что чемпионат мира в дабл-миксте проходит с 21 по 28 апреля в шведском Эстерсунде.

Керлинг

Чемпионат мира в дабл-миксте

1/4 финала

Россия - Швеция - 8:5.

Турция - Канада - 4:7.

Венгрия - Швейцария - 5:8.

Корея - Япония - 6:5.