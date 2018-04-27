Россия вышла в полуфинал чемпионата мира в дабл-миксте

Сборная России переиграла Швецию со счетом 8:5 в четвертьфинале чемпионата мира в дабл-миксте. В полуфинале Мария Комарова и Даниила Горячев сыграют c Кореей. Встреча состоится 28 апреля.
Напомним, что чемпионат мира в дабл-миксте проходит с 21 по 28 апреля в шведском Эстерсунде.
Керлинг
Чемпионат мира в дабл-миксте
1/4 финала
Россия - Швеция - 8:5.
Турция - Канада - 4:7.
Венгрия - Швейцария - 5:8.
Корея - Япония - 6:5.
Andre_Saratov
Неожиданно. Команда очень молода. Комаровой 20 лет, Горячеву 23 года. Лидер - Мария. Отношения чисто игровые. Искры не летят.
22:38