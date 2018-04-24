Россия проиграла Японии на чемпионате мира в дабл-микстке

Команда России в составе Марии Комаровой и Даниила Горячева уступила в матче группового турнира Японии - 6:7.

Российская пара в 5 матчах одержала 3 победы и потерпела 2 поражения. Команда делит второе место в группе С с Финляндией и Литвой. Первую строчку занимает Эстония (5 побед, 0 поражений). В плей-офф выйдут три лучшие команды.

Чемпионат мира в дабл-миксте

Групповой турнир

Группа C

Россия - Япония - 6:7.

Новая Зеландия - Польша - 6:7.

Группа A

Италия - Словения - 11:3.

Австралия - Люксембург - 8:2.

Группа B

Белоруссия - Англия - 7:4.