Россия проиграла Японии на чемпионате мира в дабл-микстке

Команда России в составе Марии Комаровой и Даниила Горячева уступила в матче группового турнира Японии - 6:7.
Российская пара в 5 матчах одержала 3 победы и потерпела 2 поражения. Команда делит второе место в группе С с Финляндией и Литвой. Первую строчку занимает Эстония (5 побед, 0 поражений). В плей-офф выйдут три лучшие команды.
Чемпионат мира в дабл-миксте
Групповой турнир
Группа C
Россия - Япония - 6:7.
Новая Зеландия - Польша - 6:7.
Группа A
Италия - Словения - 11:3.
Австралия - Люксембург - 8:2.
Группа B
Белоруссия - Англия - 7:4.