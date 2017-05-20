Россия будет претендовать на проведение этапа Кубка мира

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев заявил, что Всемирная федерация керлинга (WCF) планирует создать новый турнир под названием Кубок мира. Также он отметил, что Россия будет претендовать на проведение одного из этапов турнира.

- Международная федерация керлинга рассматривает сейчас новый формат – Кубок мира, - цитирует "Р-Спорт" Свищева. - Формат еще не утвержден, но со следующего сезона он будет. Все знают турниры Большого шлема, которые проходят обычно в Канаде. Международная федерация считает, что Европе нужны подобные турниры, а их пока нет. Там будет большой призовой фонд, обязательно будут участвовать все сильнейшие команды, входящие в топ-10.

Этапы Кубка мира будут проходить в разных странах – их будет порядка десяти. Финал будет проходить отдельно. Мы красиво подготовим заявку. У нас многие города готовы принять этапы – и Москва, и Красноярск, и Иркутск, и Казань после успешного проведения чемпионата мира в миксте. Надеюсь, этап Кубка мира приживется в России.