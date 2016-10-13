Ольга Жаркова: "России хотелось бы принять женский чемпионат мира, но пока это невозможно"

Генеральный секретарь Федерации керлинга России Ольга Жаркова заявила, что организации хотелось бы получить право на проведение женского чемпионата мира, но в ближайшие годы это невозможно. Ранее Россия принимала чемпионаты мира на колясках и среди юниорских команд, а также мировое первенство среди смешанных пар в 2010 и 2015 годах.

– В ближайшее время проведение женского чемпионата мира в России невозможно, – цитирует "Р-Спорт" Жаркову. – В международной федерации календарь расписан до 2019-2020 годов. Мы стараемся и пытаемся получить право на проведение этого чемпионата в России, говорим об этом с федерацией. Но по контракту они обязаны проводить хотя бы один чемпионат мира в год – мужской или женский – в Канаде. Так что выбор у нас небольшой.