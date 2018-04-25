Литва проиграла Японии на чемпионате мира-2018 в дабл-миксте и пропустила Россию вперед

Сборная Литвы проиграла команде из Японии в матче группового турнира на чемпионате мира-2018 в дабл-миксте со счетом 2:6. Таким образом, Литва опустилась на одну строчку вниз в турнирной таблице. Теперь она занимает третье место в группе, уступая России и Финляндии, которые делят вторую строчку, и лидирующей Эстонии.

Чемпионат мира в дабл-миксте

Групповой турнир

Группа A

Латвия – Италия – 4:7.

Группа B

Хорватия – Норвегия – 5:14.

Группа C

Литва – Япония – 2:6.

Польша – Казахстан – 5:9.

Группа E

Германия – Канада – 4:9.