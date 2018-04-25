Литва проиграла Японии на чемпионате мира-2018 в дабл-миксте и пропустила Россию вперед

Сборная Литвы проиграла команде из Японии в матче группового турнира на чемпионате мира-2018 в дабл-миксте со счетом 2:6. Таким образом, Литва опустилась на одну строчку вниз в турнирной таблице. Теперь она занимает третье место в группе, уступая России и Финляндии, которые делят вторую строчку, и лидирующей Эстонии.
Чемпионат мира в дабл-миксте
Групповой турнир
Группа A
Латвия – Италия – 4:7.
Группа B
Хорватия – Норвегия – 5:14.
Группа C
Литва – Япония – 2:6.
Польша – Казахстан – 5:9.
Группа E
Германия – Канада – 4:9.