Крушельницкий дисквалифицирован на четыре года

Российский керлингист Александр Крушельницкий отстранен Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS) на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт суда.

В паре со своей женой Анастасией Брызгаловой Крушельницкий завоевал бронзу Олимпиады-2018 в миксте, однако пара была лишена награды из-за положительной допинг-пробы Крушельницкого на мельдоний. Сам спортсмен отрицал, что намеренно принимал допинг.

Отмечается, что Крушельницкий не смог установить, каким образом в его организм попал мельдоний, и его аргументы не получили достоверных доказательств.

Всемирная федерация керлинга предлагала отстранить его на два года, но ВАДА настояло на четырехлетнем сроке. Дисквалификация отсчитывается с 12 февраля 2018 года.

Решение может быть обжаловано в арбитражном отделе CAS по апелляциям не позднее, чем через 21 день после уведомления о решении.