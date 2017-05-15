Команда Сидоровой поедет на чемпионат Европы-2017 и Олиапиаду-2018 без отбора

Исполком Федерации керлинга России принял решение освободить команду во главе со скипом Анной Сидоровой от необходимости участия в отборе на чемпионат Европы-2017 и Олимпийские игры-2018, сообщает "Р-Спорт". Женская команда, в составе которой также выступали Маргарита Фомина, Александра Раева, Кира Езех и Алина Ковалева, показала лучший результат в истории российского керлинга на прошедшем чемпионате мира, заняв второе место.

Олимпиада-2018 пройдет в Южной Корее с 9 по 25 февраля.

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