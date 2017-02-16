Команда Сидоровой обыграла команду Моисеевой и представит Россию на чемпионате мира-2017

Команда Анны Сидоровой в рамках Суперкубка-2017 победила команду Виктории Моисеевой и представит Россию на чемпионате мира-2017, который пройдет с 18 по 26 марта в Пекине.

Команда Сидоровой (Маргарита Фомина, Александра Раева, Кира Езех, Алина Ковалева) выиграла отборочный турнир у команды Моисеевой (Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиева) с общим счетом 4:2 (8:6, 9:11, 7:2, 5:6, 6:3, 8:1).

Напомним, что команда Моисеевой одержала победу в первом отборочном турнире спортивного сезона-2016/17 и завоевала путевку на чемпионат Европы-2016, на котором российская женская сборная завоевала золотые медали.