Команда Сидоровой обыграла команду Моисеевой и представит Россию на чемпионате мира-2017

Команда Анны Сидоровой в рамках Суперкубка-2017 победила команду Виктории Моисеевой и представит Россию на чемпионате мира-2017, который пройдет с 18 по 26 марта в Пекине.
Команда Сидоровой (Маргарита Фомина, Александра Раева, Кира Езех, Алина Ковалева) выиграла отборочный турнир у команды Моисеевой (Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиева) с общим счетом 4:2 (8:6, 9:11, 7:2, 5:6, 6:3, 8:1).
Напомним, что команда Моисеевой одержала победу в первом отборочном турнире спортивного сезона-2016/17 и завоевала путевку на чемпионат Европы-2016, на котором российская женская сборная завоевала золотые медали.
Andre_Saratov
Мне очень понравилась команда Моисеевой на ЧЕ, где они стали чемпионками.. Но это действительно здорово, когда путевки разыгрываются абсолютно по-спортивному принципу, объявленному в начале сезона. Удачи команде Сидоровой на ЧМ!
20:00
Старый коняга
Как то всё это слишком по честному. Не по русски. Кто выиграл - тот и едет на чемпионаты. Обычно подковёрные игры и интриги всё решали. Неужели хоть один вид спорта стал решать по справедливости?
18:50