19:39 | КЕРЛИНГ

Команда Моисеевой, выигравшая чемпионат Европы, может выступить на Универсиаде-2017

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Главный тренер женской сборной России Сергей Беланов сообщил,что команда скипа Виктории Моисеевой может выступить на Универсиаде-2017. Сегодня россиянки выиграли чемпионат Европы, победив в финале Швецию (6:4). В феврале 2017 года в Сочи состоится отборочный турнир, в котором за право поехать на чемпионат мира в Пекин сразятся команды Моисеевой и Анны Сидоровой.

- Перед отбором на чемпионат мира мы сыграем на турнирах в Швейцарии и Шотландии, - цитирует "Р-Спорт" Беланова. - Кроме того, наверное, наш состав будет отправлен на Универсиаду, но это будет решать Федерация керлинга России. Перед отбором у нас будут еще сборы, мы в плановом режиме будем готовиться.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/others/20161126/1112793677.html

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