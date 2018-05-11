Колобков вручил российским керлингистам награды

Министр спорта РФ Павел Колобков наградил почетными знаками и грамотами представителей сборной России по керлингу по итогам олимпийского сезона и завершившихся чемпионатов мира.

Благодарностями министерства награждены Виктория Моисеева, Юлия Гузиева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Сергей Беланов и Даниил Горячев. Анна Сидорова награждена почетным знаком "Отличник физической культуры и спорта". Звание мастер спорта международного класса присуждено Марии Комаровой (дабл-микс).

- Поздравляю вас с завершением сезона. Сезон был непростой во всех отношениях, - цитирует ТАСС Колобкова. - Завершились чемпионаты мира, и они был очень удачными для нас. Поздравляю с завоеванными бронзовыми и серебряными медалями, это большой успех.

Мы - лидеры, у нас хорошие перспективы, хорошая команда. Благодаря вашим успехам вид спорта становится все популярнее.

Напомним, на последнем чемпионате мира в шведском Эстерсунде в дабл-миксе дебютанты турнира Комарова и Горячев завоевали серебро, россиянки стали бронзовыми призерами женского чемпионата мира в Канаде.