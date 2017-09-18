Количество команд на чемпионатах мира увеличат до 13

Всемирная федерация керлинга на генеральной ассамблее организации приняла решение об увеличении числа участников чемпионатов мира среди мужских и женских команд. Таким образом, на мировых первенствах будут участвовать 13, а не 12 команд.

Как отмечается на сайте федерации, с сезона-2018/19 чемпионату мира будет предшествовать отборочный турнир. С сезона-2017/18 на турнирах будет использоваться система плей-офф с шестью командами.

Кроме того, с 2019 года число участников чемпионатов мира по керлингу на колясках будет увеличено с 10 до 12 команд. Формат турнира среди смешанных команд решено оставить без изменений.