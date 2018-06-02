Керлингистка Моисеева завершает карьеру

Скип сборной России по керлингу Виктория Моисеева объявила о завершении профессиональной карьеры. Ранее президент Федерации керлинга России Дмитирй Свищев рассказал, что Моисеева намерена лишь взять паузу.
- Настало время официально объявить вам мое решение. Я заканчиваю карьеру профессионального керлера, - написала в своем Инстаграме Моисеева. - Я говорю огромное спасибо всем, кто прошел этот путь со мной, поддерживал меня и мою команду, и научил меня тому, что я сейчас умею. Оглядываясь назад, я счастлива видеть то, что вижу.
Моисеева также отметила, что в ее жизни начинается новая глава - через неделю она выходит замуж.
27-летняя спорстменка выступала за сборную России с 2012 года. В ее составе она стала чемпионом Европы и обладателем бронзовых наград чемпионата мира.
🇷🇺 Настало время официально объявить вам мое решение. Я заканчиваю карьеру профессионального кёрлера. Я говорю огромное спасибо всем, кто прошёл этот путь со мной, поддерживал меня и мою команду, и научил меня тому, что я сейчас умею. Оглядываясь назад, я счастлива видеть то, что вижу. Путешествуя с кёрлингом, я получила возможность увидеть мир и встретить невероятно крутых людей со всей планеты, и одного самого главного в моей жизни. Теперь начинается новая глава, и я знаю, она будет такой же замечательной, как и предыдущая. Уже через неделю я скажу Да и возьму фамилию мужчины своей мечты. Очень много слов и эмоций, но все это слишком сложно уместить в сухом комментарии под фотографией. Всех люблю 🥌 🇬🇧 Here comes the time to officially announce that I will step back from my professional curling career. I want to say thanks to everyone who passed this way with me, supported me and my team all the way through, and taught me everything I know now. Looking back I’m happy to see what I see. While traveling with curling I got a great opportunity to explore the world, to meet incredible people around it and to meet the most important one of them all. It’s the new chapter of my life to come and I know it’s gonna be as amazing as the previous one. Already in a week I’ll say Yes to the man of my dream and I’ll take his last name. I have so many words and emotions, but it’s too hard to put them all together just as a comment under the picture. With love 🥌