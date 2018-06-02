Керлингистка Моисеева завершает карьеру

Скип сборной России по керлингу Виктория Моисеева объявила о завершении профессиональной карьеры. Ранее президент Федерации керлинга России Дмитирй Свищев рассказал, что Моисеева намерена лишь взять паузу.

- Настало время официально объявить вам мое решение. Я заканчиваю карьеру профессионального керлера, - написала в своем Инстаграме Моисеева. - Я говорю огромное спасибо всем, кто прошел этот путь со мной, поддерживал меня и мою команду, и научил меня тому, что я сейчас умею. Оглядываясь назад, я счастлива видеть то, что вижу.

Моисеева также отметила, что в ее жизни начинается новая глава - через неделю она выходит замуж.

27-летняя спорстменка выступала за сборную России с 2012 года. В ее составе она стала чемпионом Европы и обладателем бронзовых наград чемпионата мира.