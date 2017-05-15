Гран продолжит тренировать мужскую сборную России

Исполком Федерации керлинга России принял решение о том, что швед Серен Гран продолжит работу с мужской сборной в сезоне-2017/18, сообщает "Р-Спорт". Российская команда под руководством Грана и Александра Козырева в минувшем сезоне стала четвертой на чемпионате Европы, показав лучший результат в истории.

Керлингисты по итогам чемпионатов мира 2016 и 2017 годов не смогли отобраться напрямую на Олимпиаду-2018 и примут участие в квалификации, которая пройдет в декабре.

Также сообщается, что главный тренер сборных России Юрий Шулико останется на своем посту.