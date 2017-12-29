ФКР рассмотрит возможность участия команды Сидоровой в чемпионате мира-2018

Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев пообещал встретиться с командой Анны Сидоровой, чтобы обсудить возможность их участия в чемпионате мира. Также он отметил, что спортсменам будет оказана поддержка.

– Говорил с тренером Светланой Калалб, мы договорились, что встретимся со спортсменами Сидоровой, проанализируем, что делать дальше, – цитирует "Р-Спорт" Свищева. – В данной ситуации мы поддержим команду Сидоровой, а пути поддержки мы обсудим. Предстоит большая работа по тому, кто поедет на чемпионат мира. Сейчас Калалб попросила рассмотреть то, чтобы не снимать возможность участия Сидоровой на чемпионате мира. Этот вопрос мы рассмотрим. Но рано говорить о чемпионате мира, мы сосредоточены на Олимпиаде.

Напомним, команда Сидоровой 29 декабря уступила составу Виктории Моисеевой в пятом матче отбора на Олимпиаду-2018. Общий счет встречи стал 4:1 в пользу команды Моисеевой, которая представит Россию на Играх. Керлингистки Моисеевой ранее выиграли отборочный турнир на чемпионат мира, который пройдет в марте в Канаде.

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