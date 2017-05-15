ФКР хочет, чтобы Шмидт вернулся к работе со сборной России

Глава Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев заявил, что организация хочет, чтобы швейцарский тренер Роджер Шмидт вернулся к работе со сборной России. Существует надежда на скорое завершение переговоров.

Шмидт до 2014 года работал в качестве тренера мужской российской команды, а затем был назначен на пост тренера-консультанта женской сборной. В мае 2016 года швейцарский специалист на исполкоме ФКР был утвержден как член тренерского штаба женской сборной, но в итоге в том сезоне с командой не работал.

– Надеюсь, вскоре мы закончим переговоры с Роджером Шмидтом, – приводит "Р-Спорт" слова Свищева. – Мы хотим, чтобы он работал в нашей национальной команде.