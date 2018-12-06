Федерация керлинга России рассмотрит ситуацию с Крушельницким 11 декабря

Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев сообщил, что организация обсудит дальнейшие действия по ситуации с дисквалифицированным Александром Крушельницким на заседании исполкома 11 декабря.

В допинг-пробе спортсмена, взятой на Олимпиаде-2018, был обнаружен мельдоний. CAS аннулировал результаты россиянина, временно отстранив его. Во вторник было объявлено, что дисквалификация Крушельницкого составит 4 года.

- На заседании исполкома 11 декабря будет рассмотрена текущая работа федерации: начало сезона, планы на следующий год, - приводит ТАСС слова Свищева. - По Крушельницкому озвучим факты и будем обсуждать дальнейшие наши действия, в том числе относительно апелляции.