Дмитрий Свищев: "Задача керлингистов попасть на Игры-2018 является сложной, но выполнимой"

Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев отметил, что перед керлингистами сборной России стоит задача попасть на Олимпийские игры-2018. Он считает, что россиянам по силам с ней справиться.

Отборочный турнир к Олимпиаде-2018 пройдет в декабре в Чехии. Финалисты турнира получат последние путевки на Игры в Пхенчхане. В квалификации примут участие восемь команд: сборные России, Китая, Чехии, Дании, Финляндии, Германии, Италии и Нидерландов.

Право представлять Россию в олимпийской квалификации и на ноябрьском чемпионате Европы получила команда Санкт-Петербурга в составе Алексея Тимофеева, Евгения Климова, Артура Ражабова и Артема Шмакова.

– Мы верим в нашу команду, что она достойно представит нашу страну на чемпионате Европы, а затем в отборе и на Олимпийских играх. Если и фортуна нам улыбнется, и ребята подготовятся хорошо, то все по силам, – приводит "Р-Спорт" слова Свищева. – Задача, поставленная перед спортсменами и тренерами, – путевки на Олимпийские игры.

Там простых-то парней нет – ни в отборе, ни уж тем более на Олимпиаде. Сложная задача, конечно, но выполнимая. Олимпийская квалификация станет самым важным турниром в карьере игроков этой команды на данный момент.