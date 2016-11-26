Дмитрий Свищев: "Выступление мужской сборной еще надолго останется в нашей памяти"

Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев остался доволен выступлением мужской сборной России, занявшей четвертое место на чемпионате Европы в Шотландии. По его словам, спортсмены подняли планку и в следующем сезоне должны отстаивать свои позиции. Предыдущим наивысшим местом команды была пятая строчка на турнире 2012 года.

- Выступление мужской сборной еще надолго останется в нашей памяти, ведь они впервые в своей истории смогли преодолеть круговой этап и выйти в плей-офф, - цитирует Свищева официальный сайт Федерации керлинга России. - Они доказали, что в нашей стране не только есть мужской керлинг, но и то, что мы будем бороться за шанс войти в мировую элиту. Еще в прошлом сезоне наше седьмое место и выход на чемпионат мира мы воспринимали как праздник, но теперь парни подняли свою планку высоко и в следующие сезоны они должны будут доказывать, что не случайно попали в четверку сильнейших.



