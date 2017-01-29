Дмитрий Свищев: "Второе место Санкт-Петербурга на этапе Мирового тура - хороший результат"

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев остался доволен выступлением сборной Санкт-Петербурга на этапе Мирового тура в Москве. Санкт-Петербург (скип Александр Орлов) дошел до финала, где уступил Швейцарии.

- Соперники у россиян в соревновании Мирового тура были мощные, среди участников находились и призеры чемпионатов мира, - цитирует "Р-Спорт" Свищева. - Поэтому второе место команды Санкт-Петербурга - хороший результат. Не так часто наши мужчины балуют нас успехами. Совсем недавно они заняли третье место в международном турнире, а сейчас стали вторыми. Я считаю, что ребята потихонечку набирают форму, и к чемпионату мира мы подойдем в более серьезной степени готовности. Турнир стал хорошей тренировкой для национальных команд.

Самый главный итог - то, что соревнования были проведены в новом формате. У нас ведь прошел не только этап Мирового тура, но и соревнования с участием студенческих и детских команд.