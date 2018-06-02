15:45 | КЕРЛИНГ

Дмитрий Свищев: "Всегда ждем Моисееву, если она решит вернуться в керлинг"

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Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев прокомментировал заявление скипа сборной страны Виктории Моисеевой о завершении карьеры.

- Мы поговорили с Викторией, обсудили ситуацию. Она не может пока играть по состоянию здоровья. Сейчас ей, конечно, нужна пауза, чтобы поправить здоровье, - цитирует президента "Р-Спорт". - Но мы договорились о том, что всегда ее ждем, если она все-таки примет решение вернуться.

Российская спортсменка  – чемпионка Европы 2016 года и бронзовый призер чемпионата мира-2018.

 

 

 

 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/others/20180602/1137579921.html

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