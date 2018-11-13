Дмитрий Свищев: "Вердикт по Крушельницкому могут озвучить перед чемпионатом Европы"

Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев сообщил, что вердикт CAS по делу россиянина Александра Крушельницкого может быть оглашен перед чемпионатом Европы. Турнир стартует в субботу в Таллине. Крушельницкий и Анастасия Брызгалова на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане выиграли бронзовые медали в дабл-миксте, но допинг-тест спортсмена во время турнира показал положительный результат на мельдоний. Дуэт был лишен наград. Слушания в CAS по делу Крушельницкого прошли 19 сентября в Лозанне.

- Как говорят адвокаты, есть большая вероятность того, что вердикт могут озвучить перед чемпионатом Европы. Типа "хороша ложка к обеду", из этих соображений, - цитирует "РИА Новости" Свищева. - Такое решение привлекло бы дополнительное внимание к керлингу и турниру. Дополнительно это может стать психологическим воздействием на нашу команду, а также возможностью сказать всем спортсменам – видите, как плохо употреблять запрещенные препараты.