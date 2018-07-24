Дмитрий Свищев: "Решение международной федерации о смягчении наказания Крушельницкого не является внезапным"

Депутат Государственной Думы РФ, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев сказал о том, что компромисс с международной федерацией – это оптимальный вариант в допинговом деле Александра Крушельницкого.

Крушельницкий может признать свою вину и быть дисквалифицирован на два года

– Хочу, чтобы пришло понимание, что это решение международной федерации керлинга не является внезапным, – сказал Свищев. – Долгое время мы боремся за оправдание и смягчение наказания для Александра. К примеру, в апреле после чемпионата мира мы встречались с президентом федерации Кейт Кетнесс. Во время долгих переговоров мы еще раз подчеркивали и демонстрировали факты, доказывающие наше неприемлемое отношение к допингу и то, как мы стремимся раз и навсегда решить эту проблему. Также мы привлекли несколько экспертов, которые научно доказывают бессмысленность и бездейственность того препарата, что был найден в организме Александра. Но это все лишь может послужить и, как мы видим, уже послужило смягчающими обстоятельствами, но никак не оправдывающими. Оправдать нас может либо то, что ты не употреблял, и, если не употреблял – иди доказывай, либо, если мы найдем негодяя, который подставил Александра и приведем его в суд.

– Какие ваши дальнейшие действия?

– Сейчас решается вопрос о принятии или непринятии Александром предложения о дисквалификации на два года в досудебном порядке. Крушельницкий сейчас общается с адвокатами, и пока склоняется к тому, чтобы принять это предложение. Хотя изначально мы были против этого, но из-за затягивания судебного процесса, который должен был состояться в июне, но был перенесен на 19 сентября, мы думаем согласиться.

– Как считаете, связано ли это предложение международной федерации с недавним заявлением президента МОК Томаса Баха о готовности сотрудничества с России?

– Международный фон в этом плане меняется в положительную сторону, что мы видим и по заявлениям Баха, и по делу Крушельницкого. Да, у нас был конфликт из-за определенных людей, который сейчас благодаря действиям других людей исчерпывается. (Петр ГРИГОРЕНКО)