Дмитрий Свищев: "Организаторы соревнований должны гарантировать спортсменам получение виз"

Глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев поддержал инициативу представителя МИДа Марии Захаровой не отдавать крупные международные турниры США из-за возникающих у ряда участников визовых проблем и отметил, что подобная практика нарушает спортивный принцип.

- К сожалению, на проводимых в США соревнованиях уже несколько раз за последнее время были случаи, что нашим спортсменам либо отказывали в визе, либо создавали дополнительные трудности в ее получении. А как известно, принимающая сторона должна брать на себя ответственность не только за спортивную часть и безопасность участников, но и за помощь в получении разрешения на въезд в страну. Поэтому если американцы не могут этого обеспечить и хотят мешать спорт с политикой, пусть не берутся за проведение соревнований.

- Какие сложности это создает для самих атлетов?

- Понятно, что в США представителям многих государств нужно оформлять визы. И если им не удается попасть на соревнования, они, например, могут не получить определенную квоту для выступления на Олимпиадах. Это, как минимум, нарушение спортивного принципа. Атлеты из Соединенных Штатов и других стран, которые с такими сложностями не сталкиваются, получают определенное преимущество. Еще можно обратить внимание, что головная боль при получении виз создается для наших федераций и стран, которые не прогибаются под американскую политику. А ведь это лишние нервы и для спортсменов, не понимающих, получат они право на въезд, не получат. Мы, как правило, получаем визы с опозданием, а потом нервотрепка продолжается и на границе. Что может сказаться на результатах.

- Реально ли сократить количество турниров, проходящих в Америке?

- Мне интересно, почему международные федерации на это никак не реагируют, ведь они должны отстаивать права спортсменов и национальных федераций. Считаю, что здесь они должны занять достаточно жесткую позицию. Мы со своей стороны тоже будем рекомендовать WCF, чтобы при определении места проведения международных стартов страна-организатор становилась гарантом получения виз для всех спортсменов, тренеров и персонала сборных. Шикарная идея приравнивать аккредитацию к визе, у нас в России она стала внедряться одной из первых на самых разных соревнованиях. В том числе и для зрителей. Помните, как многих пугали сложности с получением паспорта болельщика на ЧМ-2018? А на деле получилась отличная, удобная вещь. Я сам его оформлял, заняло это 15 минут - и тебя везде пропускают, не спрашивая дополнительных документов. Да, спецслужбы проверяют всех гостей, но это ради нашей же безопасности. Надо распространять эту практику, в том числе и за рубежом. (Антон БАБОШИН)