Дмитрий Свищев - о докладе Макларена: "Если ты россиянин, тебя обвиняют во всех грехах"

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев заявил, что Россия будет отстаивать свои права в суде после публикации доклада Ричарда Макларена. Во второй части доклада, представленной сегодня, утверждается, что более тысячи российских спортсменов были причастны к махинациям с допинг-пробами, среди них - олимпийские чемпионы и призеры Сочи-2014.

- То, что мы и ожидали. Ничего нового не услышали, - цитирует "Р-Спорт" Свищева. - Голословные обвинения против всех нас. Если ты россиянин, то тебя обвиняют во всех грехах. Но я не могу уловить смысла, чего хочет добиться ВАДА. Они хотят, чтобы нас вообще исключили из мировой спортивной семьи, либо ВАДА действительно хочет навести порядок в России в том числе. А порядок надо начинать сначала, как говорится, со своего дома.

Мы делаем все, что еще надо? Я не понимаю, чего ВАДА хочет добиться. Все в мире знают, что Россия наиболее красиво и гостеприимно проводит соревнования любого уровня. Лишить Россию возможности проводить такие соревнования – это наказать весь мир. Мы будем отстаивать во всех судах наши права, мы не будем мириться с тем, что нас пытаются очернить. Мы признаем свои проблемы, но наговаривать на нас не надо.

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