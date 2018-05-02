Дмитрий Свищев: "Новому президенту ОКР придется очень сложно"

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев отметил, что ему было приятно работать с президентом ОКР Александром Жуковым. Напомним, Жуков заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на ближайших выборах главы ОКР.

– От работы с Александром Дмитриевичем у меня только положительные впечатления, – сказал Свищев. – Мы вместе прошли два олимпийских цикла, проводили "Парламентские игры". Он много в чем помогал, отстаивал идеи спорта, в том числе и на международной арене. Сейчас он решил сосредоточиться на работе в Государственной Думе. На нового руководителя ОКР ляжет огромная работа, поскольку наш спорт сейчас в сложной ситуации. (Андрей ШИТИХИН)