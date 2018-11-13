Дмитрий Свищев: "Мужской сборной России как минимум нужно выходить на ЧМ"

Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев подчеркнул, что задача-минимум мужской сборной России на чемпионате Европы - выйти на чемпионат мира. На турнире, который пройдет в Таллине с 17 по 24 ноября Россию представит команда скипа Михаила Васькова. На ЧМ-2019 пройдут семь лучших команд чемпионата Европы.

- Это даже не обсуждается – мужской сборной России надо попасть как минимум в семерку сильнейших, чтобы гарантированно получить путевку на чемпионат мира, - цитирует "РИА Новости" Свищева. - Такую задачу мы перед ними ставим. Ребята готовы к ее выполнению, я считаю.

Они – новички на международных соревнованиях. При этом ребята очень неплохо сыграли на прошедшем недавно в Праге турнире, заняв третье место. Для такой "темной лошадки", как команда Московской области – это очень хороший результат, ведь они обыграли многие сборные, которые как раз будут выступать на чемпионате Европы. Ребята "обкатались", посмотрели, что такое международные старты, что это не так страшно. Сейчас надо забыть о страхах и мандраже, которые могут сопутствовать первому участию в чемпионате Европы, и двигаться вперед. Терять-то им нечего.