Дмитрий Свищев: "Крушельницкий ни при каком раскладе не бросит спорт"

Президент Федерации керлинга России в разговоре с корреспондентом "СЭ" сообщил актуальную информацию о ситуации с апелляцией на отстранение российского керлингиста Александра Крушельницкого.

В допинг-пробе спортсмена, взятой на Олимпиаде-2018, был обнаружен мельдоний. Спортивный арбитражный суда (CAS) аннулировал результаты бронзового призера прошлых Игр, вскоре был объявлено, что дисквалификация Крушельницкого составит 4 года.

- Сейчас собираем информацию, работаем с нашими и американскими юристами, - заявил Свищев. - Чтобы апеллировать к суду, где будет три арбитра, мы должны собрать необходимые аргументы. Пока у нас таких нет, кроме тех, что это был политизированный заказ. К сожалению, это наши эмоции, неподкрепленные фактами. К нам подошли очень формально, и наши доводы не услышали.

- Вчера мы заслушали на исполкоме руководителя комиссии по расследования инцидента Юрия Андрианова и сейчас пытаемся найти возможность отстоять нашего парня, - продолжает Свищев. - Сегодня разговаривал с Крушельницким, и мы сблизили наши позиции на то, что будем делать дальше. Самое главное, что Александр не собирается ни при каком раскладе бросать спорт. Мы это ценим и по-любому будем его поддерживать. У нас есть время до 25 декабря подать апелляцию. (Евгений Белоусов)