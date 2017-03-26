11:14 | КЕРЛИНГ

Дмитрий Свищев: "Команда Анны Сидоровой сделала серьезную заявку на поездку на Олимпийские игры 2018"

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Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев выразил уверенность в том, что команда Анны Сидоровой представит страну на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. По его словам, россиянки сделали серьезную заявку, выйдя в финал чемпионата мира.

- Победой над шведками, да и всей своей игрой на этом чемпионате мира команда Анны Сидоровой сделала серьезную заявку на поездку в Пхенчхан, - приводит пресс-служба ОКР слова Свищева. - Окончательное решение за Исполкомом ФКР, но я не представляю, что должно случиться, чтобы члены Исполкома не поддержали участие именно этой команды на Олимпийских играх 2018 года?

Вместе с тем надо отдать должное и молодой команде Виктории Моисеевой. Стать с первого захода чемпионками Европы удается далеко не всем! Это прекрасный результат, который говорит о том, что в женском керлинге у нас есть мощный резерв.

Дополнительная информация

http://www.olympic.ru/news/news-russia/news-federations/dmitriy-svischev-ne-znayu-chto-doljno-proizoyti-chtobi-komanda-anni-sidorovoy-ne-poehala-na/

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